ПВО сбила 272 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 4 июня

Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня ПВО перехватила и уничтожила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Орловской областей. Также украинские беспилотники были сбиты над Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил в "Максе" врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате налета FPV-дронов ранена женщина. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь.