Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги наших бойцов в ходе спецоперации. Старшина 2-й статьи Сергей Липовцев с подчинёнными прикрывал огнём передовые отряды. Несмотря на артобстрелы и атаки FPV-дронов противника, расчёт миномёта под командованием Сергея уничтожил более 10 боевиков, расчистив путь для продвижения российских войск.

Ефрейтор Алексей Потапов, продвигаясь к позиции неприятеля, попал с товарищами под вражеский огонь. Алексей оперативно перестроил маршрут, штурмовая группа обошла противника с фланга и в ходе стремительной атаки ликвидировала неонацистов. Боевая задача была выполнена без потерь с нашей стороны.