Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы гремели в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам.

В зоне спецоперации идет наступление по всем стратегически важным направлениям. Вот кадры с Добропольского участка. По опорнику неприятеля работает расчет реактивной артиллерии. Мощный залп "Града" накрывает скопление живой силы на линии боевого соприкосновения. Операторы разведывательных беспилотников фиксируют поражение цели.

На Краснолиманском направлении по вражескому пункту управления БПЛА бьют танкисты. Экипаж Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу с закрытой позиции на дистанции более 10 километров. 125-миллиметровые снаряды ложатся точно в заданный квадрат.

А это Запорожская область, передний край. Наши бойцы вплотную приближаются к позициям ВСУ. Обойдя неприятеля с флангов, штурмовики открывают огонь и стремительным броском занимают рубеж, который противник отчаянно пытался удержать.

Расчеты войск беспилотных систем держат под контролем небо над нашими позициями и наносят мощные удары по врагу. На Запорожском участке фронта атакой дронов ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. А на Добропольском направлении операторы БПЛА обнаружили и уничтожили скопление бронетехники и замаскированную в лесополосе гаубицу противника.