Актер из театра Безрукова устроил истерику на людях: "Зарплата 37 тысяч и плохая еда в столовой!"

Актер Алексей Ярмущик уволился из Губернского театра, художественным руководителем которого является Сергей Безруков, и закатил публичную истерику. 26-летний артист пожаловался на ужасающие условия труда.

Среди плюсов работы Алексей назвал стабильные выплаты два раза в месяц и то, что актерам "не нужно принимать решения и думать самостоятельно". Минусов же, по мнению Ярмущика, гораздо больше.

Недоволен артист отношением к работающим в театре, мол, актеров воспринимаю как собственность и часто нарушают психологические границы, унижают достоинство. Также Алексей огорчен качеством питания.

"Шестое — плохая еда в столовой. Седьмое — отсутствие возможностей личного развития, карьерного роста. Восьмое — зависимость от мнения некомпетентных людей. Девятое — полное отсутствие творчества. Десятое — манипуляции художественной частью личности. Одиннадцатое — оклад 37 000 рублей в месяц. Это у меня был полный оклад, а у меня друзья были, которые половину получали", — возмущается недавний выпускник театрального вуза.

По словам Ярмущика, из-за работы у него развилась бессонница, начали кровоточить десны, а волосы потеряли свою гладкость и шелковистость. "Также из-за проблем с техникой безопасности несколько раз я и мои коллеги находились в ситуациях, когда жизнь и здоровье находились под угрозой", — уверяет Алексей.

После увольнения из театра артист уверен, что не пропадет. Мол, напротив, он сосредоточится на работе в кино и еще добьется успеха.

"Самое странное заблуждение, которое манипулирует и вселяет страх в актёров всех возрастов, следующее: актёр не может без театра. По-моему, это всё равно что сказать: "Животное не может без зоопарка". Ещё более странное заблуждение в том, что театр помогает сниматься в кино. Это как сказать, что настольный теннис тренирует большой теннис", — заключил Ярмущик.