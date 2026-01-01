Редкое явление на Солнце привлекло внимание ученых: чем грозит Земле "черный взрыв"

На Солнце в результате череды мощных вспышек произошел так называемый черный взрыв. О редком явлении рассказали в среду, 3 июня, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как пояснили ученые, мощная вспышка разметала в солнечной короне облако нейтрального водорода. В таком состоянии он практически непрозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца: фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. Визуально "на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло".

Этот "вау-эффект" продлится до тех пор, пока нейтральный водород не ионизируется полностью либо не уйдет за пределы солнечного диска. Поскольку в данном случае реализовался второй сценарий, часть этого облака придет к Земле, проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями, сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

Выбросы плазмы ведут к ряду негативных последствий. На Земле в такие периоды наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает. Метеозависимые люди жалуются на резкое ухудшение самочувствия, причем официального диагноза "метеозависимость" нет — предусмотрено только симптоматическое лечение, а главной рекомендацией является соблюдение принципов здорового образа жизни и предписаний лечащих врачей.