В Госдуме предложили раздавать дома в селах под обязательство их восстановить

В России нужно внедрить механизм передачи права собственности на заброшенные дома в сельской местности, если гражданин согласится принять на себя обязательство восстановить дом. С такой инициативой выступили депутаты думской фракции "Новые люди".

В обращении в Минстрой парламентарии отмечают, что имеющиеся механизмы вовлечения заброшенного жилья в оборот слишком сложны и не ориентированы на гражданина, готового вместо покупки нового жилья собственными силами восстановить пустующий дом при понятных правовых гарантиях.

Авторы идеи предлагают отдавать таким гражданам бесплатно сельские дома, которые находятся в муниципальной собственности либо перешли в нее в установленном законом порядке, включая порядок признания объекта бесхозяйным.

Особо оговаривается, что указанный механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников, временно отсутствующих граждан и иные случаи, когда право собственности сохраняется и может быть защищено, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что "Россия исторически — не страна агломераций и мегаполисов", поэтому важно добиваться равномерного расселения граждан вместо концентрации в нескольких крупных городах. Обезлюживание территорий является для России стратегической угрозой, подчеркивала политик.

В Госдуме предложили устроить "некий пуш для привлечения кадров" в сельскую местность. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что "ипотека по профессиям" — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности, особенно при наличии территориальной привязки.