Большой мир, большая политика, а на деле все, как у простых людей. Это нам говорят, что политики сплошь мудрые стратеги и смотрят на 7 шагов вперед. Такие же люди. Суеверные, бестолковые. Личные обиды, склоки часто и становятся причиной больших политических решений

Помните эту тетку? Популярный блогер Кэндис Оуэнс с 6 миллионами подписчиков, которая завоевала всемирную славу, рассказывая, что Брижит Макрон - мужчина, а ее муж Эммануэль - сами знаете кто*. Ну, казалось бы, плюнуть на нее да не обращать внимания на сплетни. Не тут было.

Вот так бурлит котел большой политики. Попридержи Кэндис длинный язык, глядишь, уже и по Украине что-нибудь подписали бы. Макрон, вынося сор из избы, сам все испортил. За что и получил от супруги по заслугам. И, судя по всему, практика насилия в этой семье – явления стабильное. Стоило 15 января президенту Франции поприветствовать вооруженные силы на базе в Истре, все заметили кровавый глаз президента Франции.

Ну публика сразу поняла, ай да Брижит! Тяжелая рука. Коня на скаку остановит. За холку супруга держит. Эммануэль понял, что издевательствам конца-края не будет и надел от греха темные очки. И что вы думали? Ну везде символы. Не прошло и полугода, как пресса сообщила: производитель линз для очков Макрона обанкротился. Это только у Трампа работает. К чему ни прикоснется, все превращается в золото. У других наоборот. К чему ни притронутся, все превращается в это самое… Ну вы поняли.

А вот еще один большой артист, мастер символического жеста. Никол Пашинян, который решил вместе со всей Арменией рвануть в Евросоюз. Даже пытался символического голубя мира отправить в небо.

Потому что в действительности все не так, как на самом деле.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России