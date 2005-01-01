Киркоров у могилы отца признался, что тоскует по Пугачевой: "Стала сниться часто"

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты всего 11 лет — с 1994 по 2005 год. Артисты обвенчались в Иерусалиме, но брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов).

Спустя 20 лет после развода Примадонна и вовсе заявила, что никогда не испытывала сильных чувств к Киркорову. Мол, она просто позаботилась о сыне друзей и помогла ему добиться успеха в шоу-бизнесе. Филипп же напротив по сей день боготворит свою бывшую жену.

Даже придя 2 июня на могилу отца Бедроса Киркорова, чтобы почти его память в день рождения, исполнитель хита "Единственная" не мог не вспомнить Пугачеву. У Филиппа спросили, не снится ли ему отец, певец ответил отрицательно.

"А вот бывшая жена стала сниться часто, и я все думаю, к чему бы это? Снится с цикличной равномерностью! И такие истории интересных встреч, поездок, пересечений! И всё это так реалистично, что просыпаюсь и не понимаю, явь это или сон. Удивительно! Может, я скучаю по ней, может, может, это какая-то тоска? Хоть уныние ― смертный грех!" — признался Киркоров.

Поп-король поделился, что Алла Борисовна была ему очень близка и даже напоминала маму. Любимые женщины Киркорова похожи по характеру – обе родились под знаком Овна в год Быка.

"Если бы не они, я бы по наклонной, конечно, спустился. А они держали меня в ежовых рукавицах. В детстве – мама, а в – зрелости Алла. А потом я уже сам себя стал держать, чтобы не подвести их – одна наблюдает за мной с небес, а другая – 100% со стороны наблюдает за мной", — заявил певец в беседе с газетой Metro.