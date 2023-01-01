Россиянам рассказали, как не заразиться в отпуске лихорадкой денге

Роспотребнадзор проинформировал туристов о мерах профилактики лихорадки денге при планировании поездок в эндемичные регионы. Эта инфекция чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

Основным путем передачи вируса является укус инфицированных комаров, поэтому важно пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары.

Если по возвращении из эндемичных регионов возникнут симптомы недомогания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить ему о недавней поездке, чтобы специалист смог своевременно поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение, подчеркивает Роспотребнадзор на официальном сайте.

Летом 2025 года лихорадку денге обнаружили в России. Инфекцию привез мужчина, вернувшийся из Шри-Ланки. Были проведены все требуемые противоэпидемические мероприятия, при этом полностью исключена вероятность распространения этого заболевания в нашей стране.

В 2023 году крупнейшая вспышка опасной лихорадки денге была зарегистрирована на юге Европы, причем даже в тех районах, где ранее болезнь не проявлялась. Специалисты били тревогу, поскольку на фоне чрезвычайно жаркого лета азиатские тигровые комары, переносящие эту инфекцию, добрались до европейских стран.