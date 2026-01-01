Мессенджер MAX удалили из AppStore

Приложение мессенджера "Макс" (MAX) по состоянию на среду, 3 июня, недоступно в магазине приложений AppStore. Эту информацию подтвердили в пресс-службе платформы.

Как сообщает ТАСС, администрации российского мессенджера неизвестна причина удаления MAX из "яблочного" магазина приложения. Представители MAX направили в Apple запрос для получения разъяснений.

Команда MAX работает над решением этой проблемы, а пока мессенджер можно скачать через другие магазины приложений и на официальном сайте проекта.

По состоянию на начало мая 2026 года приложение MAX установили более 120 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. При этом вне России этот сервис используют примерно 8 миллионов человек.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко подчеркивал, что российский национальный мессенджер предоставляет "максимум возможностей для населения, общества, государства", при этом "ключевая наша развилка, которую мы прошли в самом начале, — это построение платформы".