Ищенко: Не очень понятно, кому переговоры сейчас больше нужны

Попытки Евросоюза вступить в переговорный процесс - трюк или осознанное действие? Возможны ли договоренности без США? И будет ли Европа платить за восстановление Украины с таким же рвением, с каким отправляет деньги на её милитаризацию сейчас?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Не очень понятно, кому эти переговоры сейчас больше нужны. Переговоры начинаются, когда к ним готовы две стороны. И когда две стороны согласовали формат, переговорщиков, цель, полномочия. Тогда можно начинать", - отметил он.

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