Европа хочет организовать переговоры России и Украины, выяснили СМИ

Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



В публикации говорится, что европейские страны пытаются возобновить контакты с РФ, чтобы конфликт не затянулся ещё на одну зиму. Со слов источников агентства, окончательное решение по создаваемому плану останется за главой киевского режима Владимиром Зеленским.



Уточняется, что британский премьер-министр Кир Стармер вскоре обсудит эту идею с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.



Ранее издание Financial Times передало слова председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что ЕС готовится к контактам с Владимиром Путиным, и еврочиновники отбирают кандидатуры среди членов ЕС на роль переговорщиков с Москвой.