В ЕС начали официально готовить открытие переговоров о вступлении Украины в союз

Совет ЕС начал готовиться к старту переговоров о членстве Украины и Молдавии в альянсе. Об этом сообщило Кипрское председательство Совета Евросоюза.



"Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в ЕС]", — говорится в сообщении.



Председательство анонсировало начало "активной работы, чтобы завершить дискуссию в Совете ЕС об открытии переговоров".



Старт консультаций запланирован на 15 июня. Обсуждения пройдут на межправительственной конференции по расширению ЕС в Люксембурге.