Предварительно, три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

Три человека погибли, ещё семь пострадали в результате удара ВСУ по Симферополю, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы", — говорится в его сообщении.
Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Власти Крыма окажут всю возможную помощь и поддержку, добавил глава региона.