Ливан и Израиль договорились о режиме прекращения огня

Делегации Ливана и Израиля договорились о начале режима прекращения огня, говорится в сообщении Госдепа США.



"В результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня", — сообщили в ведомстве.



Стороны также согласовали курс на ускоренное создание пилотных зон, в которых ливанские вооруженные силы будут осуществлять полный контроль, исключив присутствие всех негосударственных субъектов.



В Госдепе отметили, что страны заявили об отсутствии взаимной враждебности и договорились продолжать прямой диалог, чтобы прийти к мирному соглашению.



Вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что конфликт Тегерана и Вашингтона закончится только после прекращения боевых действий в Ливане.