В России стартует ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в российских школах сдают второй единый госэкзамен - по русскому языку. Это испытание предстоит пройти самому большому числу учащихся.

На него зарегистрировались почти 670 тысяч человек во всех регионах и за рубежом - в тех учреждениях, которые реализуют российские образовательные программы.

ЕГЭ по русскому языку - один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании, также он необходим для поступления в вуз на любой факультет. На выполнение работы дается три с половиной часа. Чтобы сдать экзамен, набрать нужно минимум 24 балла.