Три человека погибли в результате ночного налета дронов на Симферополь

Украинские беспилотные летательные аппараты минувшей ночью атаковали Крым. В Симферополе целью дронов ВСУ стали нежилые объекты, в результате налета есть погибшие и раненые, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал Аксенов в "Максе", от удара вражеского беспилотника погибли три человека. Ранения получили семеро жителей города. Глава Крыма принес соболезнования родным погибших и пообещал помощь и поддержку властей полуострова пострадавшим.

ВСУ усилил атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты. Накануне в Енакиеве в ДНР дрон ударил по рейсовому автобусу. Погибли восемь человек, 12 пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы.