Стала известна личность таинственного мужа беременной Мирославы Карпович

На днях звезда комедийного сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович объявила, что вышла замуж. Однако она предпочла не афишировать личность своего мужа. Тем не менее, журналисты сделали это за нее, а попутно выяснили, что 40-летняя актриса ждет первенца.

Светские детективы выяснили, что избранником Мирославы Карпович стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. После свадьбы он увез новобрачную в Париж, откуда выложил их совместную фотографию на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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Примечательно, что на снимке популярная актриса, облаченная в бесформенный свитер, держится за живот. Тем самым, сделали вывод сетевые сыщики, Мирослава намекнула, что ждет ребенка. Если это правда, то для 40-летней артистки он станет первым.

Super выяснил, что избранник Карпович родился в Молдове, затем жил в России, в Тюмени. У Рагулина есть свой бизнес, он занимается оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Однако сообщается, что дело молодого мужа Мирославы в большом минусе - чистая прибыль за прошлый год сократилась почти на 74 миллиона.

Впрочем, влюбленные как будто и не переживают по этому поводу. Говорят, после путешествия по Франции пара отправится на море.

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