Финляндия была готова сбить летевшие на Санкт-Петербург дроны ВСУ

Финляндия была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга, если бы они вторглись в воздушное пространство страны.

Финские военные знали о готовящейся атаке на Россию, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В связи с этим у Хельсинки были достаточно подготовлены, чтобы в случае опасности сбить БПЛА.

"Именно поэтому воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности", - сказал он в интервью изданию Ilta-Sanomat.

Утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Дроны были нацелены на объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Всего над регионом сбили 59 БПЛА. Известно о нескольких пострадавших, погибших нет. Повреждены несколько объектов инфраструктуры. В Кремле пригрозили ответом за атаки по территории России.