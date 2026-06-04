Хантавирус добрался до России: карта, симптомы и лечение

Хантавирус распространён в приволжских регионах России.

Это Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области. Хантавирус - это эндемичное, то есть "привычное" для этих регионов заболевание, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Юлия Минакова.Врачи научились с ним быстро бороться: они быстро распознают заболевание и оперативно назначают необходимое лечение.

Вспышка хантавируса произошла на на борту круизного лайнера MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. По меньшей мере три человека погибли. Еще троим диагностировали этот вирус, один находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

Хантавирус передаётся через грызунов, а в единичных случаях — от человека к человеку. Первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле. Специфического лечения не существует. Профилактики и вакцины тоже нет.

В России хантавирусная инфекция чаще всего протекает в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом.