ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали по подозрению в государственной изменен жителя Севастополя. По данным следствия, гражданин России 1963 года рождения сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Как установило следствие, задержанного завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. По заданию куратора злоумышленник передавал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих ВС России. Кроме того, он собирал информацию о транспортных средствах членов семей российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Подозреваемый признал факт своей вербовки и сотрудничество с украинской спецслужбой. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, передает ТВЦ.