Надежда Бабкина помирилась с сыном, который обиделся на нее из-за баснословных трат на молодого фаворита

Недавно стало известно, что Надежда Бабкина и Евгений Гор снова вместе. Говорят, это послужило поводом к примирению артистки с единственным сыном Данилой.

О том, что Бабкина и Гор воссоединились, стало известно после того, как артисты спели вместе на шоу "Дуэты". А ведь пару лет назад в Сети ходили упорные слухи, будто у артистки появился новый фаворит. Им оказался бывший фигурист Сергей Рябов.

Говорят, привлекательный спортсмен окружил Бабкину такой заботой и вниманием, что та якобы купила ему квартиру в Москве за 47 миллионов рублей, помогла с покупкой автомобиля и назначила на руководящую должность в своем театре. "После таких трат Надежда Георгиевна рассорилась со своим единственным сыном Данилой", - сообщили "КП" в близком окружении Бабкиной.

Интересно, что и после воссоединения "казачки Нади" с Евгением Гором Сергей Рябов продолжает работать в ее театре. Причем не так давно он женился.

Говорят, прежний возлюбленный Надежды Бабкиной снова запел (он находится в труппе ее театра), потому что его свечной бизнес переживает не самые простые времена. Вероятно, прибыль упала из-за снижения продаж: сказался экономический кризис. Гора пока держит на плаву небольшая кофейня, которую он открыл совсем недавно.

В близком окружении сообщили, что после воссоединения с Евгением Гором Надежда Бабкина помирилась с сыном. "Теперь 16-летний внук Бабкиной часто бывает в театре у любимой бабушки", - сообщили друзья певицы.

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