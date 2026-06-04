Следователи возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

Следователи в Красноярском крае в четверг начали масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых.

активная поисковая операция возобновлена, сообщили в региональном главке СКР. В ней примут участие спасательные службы, сотрудники силовых структур, представители Госохотнадзора, волонтеры "ЛизыАлерт" и другие добровольцы. Также будут задействованы беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мото- и криминалистическая техника.

Поиски будут продолжаться пять дней – до 9 июня. Искать будут по направлению пути семьи к горам Буратинка, Мальвинка, передает РИА Новости.

"По предполагаемому направлению хода туристов", - уточнили в СК.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае.