По тыловым районам противника сегодня били российские войска. В Киевской области поражено промышленное предприятие. В Одесской сообщают о пожаре на объекте критической инфраструктуры. В Харьковской прогремело свыше 15 взрывов. Кроме того, прилёты зафиксированы в Днепропетровской и Полтавской областях. А на Запорожском направлении спецоперации националисты несут большие потери. Под напором наших штурмовых отрядов радикалы сдают один опорный пункт за другим.

Последний опорник в Гуляйпольском пришлось забрасывать гранатами. Метров с трех. Пробить мощные стены и перекрытия из минометов не получалось. Поэтому брать блиндажи националистов решили штурмом.

Вот российские бойцы уже зачищают тоннели. Оставшись без укреплений, ВСУ только огрызаются. Украинские дроны то и дело атакуют. Но уже поздно. Сегодня Гуляйпольское, а вместе с ним и Новоселовка - процентов на 90, если не больше, перешли под контроль российских войск.

Работа по освобождению этих населенных пунктов завершается. И не исключено, к концу недели на этом же направлении в Запорожской области ВСУ потеряют еще и Любицкое. За последние три дня штурмовикам удалось прорвать оборону националистов вокруг этого села на 7 километров в глубину.

А эти пикапы наши бойцы уничтожили под Краматорском. В машинах находились наемники из Польши. Вот хорошо видны на бампере польские госномера. Часть группы была ликвидирована во время движения. Остальных, кто попрятался на обочине и в развалинах, тоже нашли и подорвали.

Вывести бронетехнику или роботизированные платформы из Краматорска и Славянска к передовой для ВСУ равноценно самоубийству. До границ агломерации осталось чуть больше 9 километров. И почти все дороги под прицелом российской малой авиации и реактивной артиллерии.

Сегодня разведка выяснила - администрация Краматорска из города сбежала. А значит, соседняя Рай - Александровка - последний оплот ВСУ на подступах к агломерации, где идут ожесточенные бои - по сути, обречена.

Важные новости пришли и из Константиновки. Российские бойцы прорвали северный и западные фланги ВСУ. Взят микрорайон Долгая Балка. Это значит, мест в городе, которые бы националисты уверенно контролировали, больше нет.