Сегодня в Петербурге стартует основная программа Международного экономического форума. Центральным событием станет так называемая макросессия, на которой участники обсудят развитие отечественной экономики в условиях глобальной неопределенности. Также в повестке бизнес - диалоги России с Китаем, Германией, странами Африки и Латинской Америки.

"Все флаги в гости будут к нам" - написав эти строки почти 200 лет назад, великий поэт словно предвидел - городу на Неве суждено быть в центре дорог и культур, связывать страны и объединять народы.

Девиз форума в этом году: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Более 20 тысяч участников из 130 стран. Например, в делегации ЮАР - более 20 человек: политики, общественные деятели, бизнесмены.

"Я не впервые участвую в этом форуме. И каждый раз я вижу, как он развивается. Для нас это великолепная площадка, чтобы встретиться с бизнесменами со всего мира и укрепить деловые контакты", - рассказал Элиас Монаге, председатель делового совета Россия-ЮАР, член делового совета БРИКС.

В 24 году в рамках форума в Петербурге соглашение заключили южноафриканские и российские машиностроители. В 25-м начались поставки в ЮАР пищевой продукции. Минувший год вошел в тройку рекордных по урожаю зерновых. Это позволило нарастить экспорт более чем в полтора раза. Так, крупнейшим поставщиком продовольствия Россия уже несколько лет является для Саудовской Аравии. Официальная страна-гость Петербургского форума это ценит и готова развивать сотрудничество.

"Все наши проекты уже реализуются, а инвестиции приносят результат. В ближайшие 10 лет мы будем активно развивать 12 секторов, главным среди которых мы считаем - промышленность. Предполагается рост в 4 раза", - сообщил Абдулазиз аль-Ахмади, заместитель министра по вопросам промышленного развития.

В рамках форума - большой разговор о российской экономике в условиях глобальной неопределенности. Ведущий сессии Андрей Макаров шутит: министр финансов Силуанов сегодня оказался между двух министров экономического развития - бывшего и нынешнего - Орешкина и Решетникова. Главы этих ведомств всегда работают в самой тесной связке, но и спорят немало.

Одновременно приоритет для нас - развитие собственного производства. Тем более, что санкции, вопреки ожиданиям недоброжелателей на Западе, наоборот, дают возможность это сделать, открывают путь в бизнес все большему числу россиян.

Пожалуй, один из самых молодых участников Петербургского форума в этом году - девятиклассник Степан Егорцев из Орловской области. В 15 лет открыл свое дело - печатает на 3D принтерах различные детали малыми сериями по индивидуальным заказам. Считает, главные достоинства его стартапа - оперативность и гибкость. И все по закону. Ведь молодым предпринимателем в России можно стать с 14 лет. Главное, чтобы бизнес не мешал учебе.

Начать свой путь в большой бизнес Степану, как и тысячам предпринимателей по всей России, помогает Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году на Петербургском форуме его стенд - это квартира. Большая, но уютная. Гостиная, кухня, игровая комната - все здесь - от мебели и светильников до одежды и техники - сделано руками молодых предпринимателей.

"Я бы, честно говоря, заказал бы кран, тоже желательно произведенный молодыми предпринимателями, квартиру бы просто поднял и перенес в тот дом, где я живу - то есть, абсолютно все - от мебели, до каких-то элементов декора. Потому что все это сделано с душой. И это главное", - отметил Дмитрий Литвин, руководитель направления "Росмолодежь. Предпринимай".

"Душа России". Этот проект на форуме объединяет более 30 стендов организаций, компаний и регионов. У каждого своя миссия, традиции и достижения. Но общее для всех - культурный код огромной и такой разной страны.