У берегов Приморья появились голубые тунцы-гиганты

Настоящий праздник для любителей ловли. У берегов Приморья раньше обычного появились голубые тунцы. Гигантские рыбы буквально заполонили акваторию. Длина отдельных особей - около двух метров, а вес превышает 140 килограммов. Но есть и опасность - вслед за тунцом на улов за ним пришла и белая акула.

Рыбки ликуют. Еще бы, в залив Петра Великого массово зашел голубой тунец. Море закипело от гигантской рыбы. Владимир с товарищем - одни из первых, кому удалось добыть такой трофей. Их фотографии и видео с двухметровым тунцом мгновенно разлетелись по социальным сетям.

Голубой тунец может достигать трех метров в длину и весить больше 400 килограммов. Но даже не настолько крупные экземпляры впечатляют. Еще бы - только голова рыбы в несколько раз больше мужской стопы.

Ловят тунцов-гигантов на специальные снасти. Яркие блестящие приманки имитируют стаю кальмаров. Однако зацепить огромного тунца - самое легкое. Рыбину еще нужно подтянуть к катеру и поднять на борт. Тунец изматывает даже самых сильных рыбаков. И может не сдаваться несколько часов

Голубой тунец - теплолюбивая рыба. Поэтому обычно заходил в приморские воды ближе к августу. Да и особи были гораздо меньше. Так рано и такие гигантские тунцы пришли в Приморье в погоне за едой. В этом году здесь большое количество сардины.

"Конечно, это связанно с потеплением. Потому что сардина мигрирует в теплые воды, когда происходит усиление цусимского течения. В условиях 80-90-х годов, когда холодные воды были, такого бы не было", - пояснил Алексей Батайлюк, заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО"), кандидат биологических наук.

Охоту на тунцов ведут не только рыбаки, но и акулы. Крупные особи уже попадались в этом году на удочку. Но в большом количестве хищников не ожидается, говорят ученые. Однако отдыхающим и любителям лова советуют быть аккуратными.

Специалисты ожидают, что гигантский тунец зайдет в Приморье и в следующем году. Так как популяция сардины только растет. А из-за потепления его, скорее всего, можно будет ждать так же рано. В конце мая - начале июня.