Знаковые перестановки в рядах Совбеза ООН. Впервые в его состав в качестве непостоянного участника вошла Киргизия. В голосовании на Генассамблее она с огромным преимуществом обошла другого кандидата от стран Азиатского - Тихоокеанского региона - Филиппины. А вот завсегдатай Совета Безопасности - Германия потерпела унизительное поражение. И уже привычно обвинила в своей неудаче Россию.

То ли от шока, то ли в силу скудного образования председатель Генассамблеи ООН не может выговорить название бывшей советской республики. По версии Анналены Бербок, это Киргизиястан. Бишкек впервые войдет в Совбез организации. На правах непостоянного члена на следующие два года. А также Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго.

Германии в этом списке нет. ФРГ впервые в истории не смогла занять хотя бы временное кресло в Совбезе. По иронии судьбы, объявляет это печально прославившаяся политическими ляпами экс-министр иностранных дел ФРГ. В почётную ссылку в ООН её отправили год назад. И уже тогда были опасения, что это подорвет шансы ФРГ на место в Совбезе. Так и произошло. И вот с каким лицом Анналена Бербок озвучила результат голосования.

К прессе министр иностранных дел ФРГ выходит сразу после сияющей от радости коллеги из Австрии. Вена набрала 131 голос. При необходимом пороге в 127. Выбор международного сообщества понятен: оно устало от войн. Вот два диаметрально противоположных заявления: первое - за диалог и международное право, второе - за продолжение накачивания киевского режима оружием. Неудивительно, что немцы проиграли. Но виновата в их поражении, конечно, снова Россия.

Издание Politico пишет: за кресло непостоянного члена Совбеза между Германией и Австрией шла ожесточенная борьба. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль провел в Нью-Йорке около 80 встреч с дипломатами, пытаясь заручиться поддержкой. Не помогло.

Это поражение в ООН - еще один серьезный дипломатический провал канцлера Мерца. А ведь он обещал восстановить лидерство Берлина в Европе. По факту, не может даже остановить стремительное падение собственных рейтингов. 15 процентов - это исторический антирекорд.