ВСУ атаковали электричку в Крыму

Украинские беспилотники атаковали пригородный поезд в Крыму. В результате удара по электричке, следовавшей по маршруту Азовское – Керчь, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал Аксенов в "Максе", на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Власти пообещали поддержку семьям погибшего и раненых. Железнодорожное сообщение на полуострове из-за атаки ВСУ нарушено. Временно остановлено движение пассажирских поездов на отдельных участках, пассажиров и поездные бригады направили в укрытия. Из-за ограничений задерживаются поезда "Таврия", следующие как в Крым, так и из него.

Ранее Аксенов сообщил об атаке украинских дронов на Симферополь. По данным главы Крыма, в результате удара вражеского беспилотника погибли три человека. Ранения получили семеро жителей города.