Валерия сообщила о разводе и разделе имущества с Иосифом Пригожиным

В Сети распространилась информация, будто певица Валерия разводится с продюсером Иосифом Пригожиным и делит с ним имущество. Пара вышла на связь с комментарием.

В своем официальном блоге Валерия расставила все точки над i. Популярная исполнительница дала понять, что слухи о разводе и разделе имущества - вранье. "Что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет?" - с юмором высказалась Валерия, обращаясь к Иосифу Пригожину.

Пара прокомментировала информацию прямо во время прогулки по Москве. В дополнение Валерия посоветовала общественности "не читать с утра советских газет".

Отметим, что Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже много лет не только живут, но и работают. Правда, не так давно Пригожину пришлось скрыть от избранницы свое участие в шоу "Маска", ведь Валерия была там в качестве члена жюри.

Артистка его не узнала. продюсер отметил, что ему приходилось особенно скрываться, потому что у него были исключительные условия контракта. "Со всеми подписывали контракт на три миллиона рублей в случае разглашения, а с меня попросили бы десять миллионов", - говорил Пригожин.

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