Беременная Бузова узнала пол ребенка и не сдержала слез

Младшая сестра звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой Анна ждет ребенка. Наконец она объявила пол малыша.

Анна Бузова, в отличие от сестры Ольги, давно счастлива в одних отношениях. Ее избранник - бизнесмен Константин Штрыкин. Пара мечтала о прибавлении, поэтому очень обрадовалась, когда стало известно о беременности.

А теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна Бузова сообщила, кого именно они с Константином ждут: мальчика или девочку. Влюбленные не стали устраивать грандиозный праздник, ограничившись лишь заказом торта с "говорящей" начинкой: розовой, если девочка, и голубой, если мальчик.

Разрезав лакомство, Константин и Анна узнали, что у них будет дочка. Примечательно, что пол ребенка они выяснили еще в феврале, но Бузова решила объявить об этом лишь сейчас. "Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждем", - написала расчувствовавшаяся Анна, которая не сдержала слез, узнав, что у нее будет девочка.

Беременность Бузова переносит довольно легко. Она ведет активный образ жизни и даже путешествует. Анна уверяет, что беременность наступила не в результате ЭКО, как судачат некоторые пользователи Сети. Кроме того, младшая сестра Ольги Бузовой призналась, что в какой-то момент даже пожалела, что объявила о своем интересном положении, потому что получила не только поздравления, но критику и даже проклятия.

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