Просьбу о получении российского гражданства направил президенту России Владимиру Путину американский журналист Кристофер Хелали. Кандидат сообщил об этом на полях ПМЭФ. По словам Хелали, он написал президенту Путину письмо и надеется стать гражданином России в ближайшие месяцы.

Кристофер Хелали посещал Курскую область после атаки ВСУ. Журналист из США также побывал на месте преступления ВСУ в Старобельске, где украинские дроны разрушили колледж и убили 21 студента. Хелали внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", передает РИА Новости.

По словам Кристофера, западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс и освещать преступления украинской стороны - это не отвечает интересам их корпораций. Они -стенографисты правящего класса, создающее политическое прикрытие для военных преступлений, добавил Хелали.