ЦБ объяснил отсутствие Набиуллиной на ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла приехать на ПМЭФ, так как находится на больничном.

Председателю ЦБ пришлось пропустить Петербургский международный экономический форум из-за болезни, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ", - говорится в сообщении.

Набиуллина должна была принять участие в традиционной макроэкономической сессии форума, но за день до начала дискуссии из-за болезни главы ЦБ пришлось менять расписание. В этом году на сцену выйдут заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.