Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова отказалась от алкоголя: "Я давно в терапии"

Дарья Мельникова прославилась еще будучи ребенком. Сейчас актриса не менее востребована. Она продолжает сниматься в кино, играет в театре. При этом еще успевает и воспитывать троих детей.

В новом интервью артистка призналась, что раньше больше переживала из-за того, что, по ее мнению, недостаточно времени уделяла работе и детям, склоняясь то к одному, то к другому. Но сейчас наследники подрастают, и волнения постепенно оставляют Мельникову. "Иногда даже хочется только с ними сидеть дома, но муж Рома в такие моменты напоминает мне, что без любимой работы я не буду чувствовать себя счастливой", - отметила Дарья.

А еще Мельникова старается быть позитивно настроенной благодаря спорту и правильному питанию. При этом актриса не скрывает, что давно пользуется услугами психолога. "Да, я давно в терапии. Также помогает отсутствие алкоголя. Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и небольшой бокальчик выпить, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем. Сейчас меня бодрят комбуча, квас и безалкогольное пиво", - рассказала Мельникова Starhit.

Дарья может похвастаться яркой эффектной внешностью. Одно время она работала в рекламе и представляла косметические средства. Актриса не скрывает, что "чуть подкалывает межбровку". "У меня в этом месте ярко выраженные морщинки с детства. Но в будущем не исключаю возрастные процедуры", - отметила актриса.

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