Эвакуация и режим ЧС объявлены в Славянском районе Кубани

Спасатели МЧС эвакуировали 17 жителей хутора Урма из-за прорыва дамбы. В Славянском районе Краснодарского края объявлен режим ЧС, сообщила Единая диспетческрая служба региона в "Максе".

По данным местных властей, в теле дамбы образовался разрыв шириной примерно в 30 метров. Разлив угрожает населенному пункту хутор Урма, расположенному в 9.5 километрах от места разрушения. Население оповестили с включением сирен, идет эвакуация.

Уточняется, что эвакуированных разместили в гостинице в станице Анастасиевская. Развернуты пункты временного размещения, на месте ЧП работают 494 человека и 25 единиц техники. По данным оперштаба, угрозы для жителей нет, вода не зашла на территорию домовладений.