Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

Президент Финляндии Александр Стубб предложил подумать о возможности увеличить количество стран - участниц Евросоюза с 27 до 40.

По его мнению, в ЕС стоит включить в том числе неевропейские страны - Канаду и Турцию, передает телеканал CNBC.

"В данный момент нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширить или, по крайней мере, создать достаточно гибкие членские организации", - сказал он.

В качестве потенциальных членов ЕС президент Финляндии также назвал Британию, Норвегию, Исландию, Украину, Молдавию, Грузию, а также страны Западных Балкан.

Стубб подчеркнул, что этот вопрос нужно решать как можно скорее, так как "окно возможностей" для расширения ЕС "довольно короткое". После завершения конфликта на Украине и возможной смены власти в США, люди будут заняты "другими вопросами".