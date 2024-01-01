ВС России уничтожили группу воевавших на стороне ВСУ наемников из Германии и Великобритании в лесополосе в Запорожской области. Как сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на источник в российских силовых структурах, личности убитых удалось установить по найденным при них документам.

Авторы подчеркивают: сообщения с обеих сторон конфликта, а также из многочисленных западных источников подчеркивают значительную и неуклонно растущую роль иностранных контрактников в операциях ВСУ на передовой. После сообщений о ликвидации немецких и британских наемников в Запорожье украинские власти заявили об отправке в регион около 400 наемников из стран Латинской Америки. Это должно смягчить острую нехватку личного состава в рядах ВСУ.

Отмечается, что российские войска неизменно выбирают иностранных боевиков в качестве приоритетных целей. Авторы напоминают об ударе по штаб-квартире наемников, преимущественно французов, в январе 2024 года. Противник потерял по меньшей мере 80 человек. Российские СМИ подчеркнули, что это были высококвалифицированные специалисты, которые работают с конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднестатистических украинских призывников.