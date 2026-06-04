Пользователи iPhone перестали получать уведомления от Max

Компания Apple без объяснения причин исключила мессенджер Max из магазина приложений App Store.

Из-за этого пользователи перестали получать уведомления о сообщениях и звонках, сообщается в официальном заявлении платформы. При этом все функции мессенджера работают в обычном режиме. В компании рекомендовали россиянам периодически самостоятельно проверять приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

В настоящий момент скачать мессенджер на IPhonе нельзя. Разработчики находятся в контакте с Apple и работают над восстановлением полноценной работы сервиса.

По данным Минцифры, ежедневная аудитория Max составляет более 60 миллионов человек, из них 25-30% - пользователи продукции Apple, передает РИА Новости.

"Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин", - заявил глава ведомства Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.