В Киеве заявили о подготовке ударов баллистическими ракетами по Москве

Удар украинской баллистикой по Москве запланирован на лето или осень. Примерные сроки очередного теракта назвал сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман.

По словам конструктора, как только испытания покажут, что системы отрабатывают нормально, может состояться "тестовый полет" на Москву. Будет изготовлена партия из 10-20 ракет для ударов по знаковым целям в столице России, приводит слова Штиллермана Telegram-канал Insider UA.

В последнее время киевский режим активизировал попытки атаковать беспилотниками цели в Московском регионе. В Кремле действия украинских властей назвали терроризмом.