Меган Маркл поразила Кейт Миддлтон: ударила по самому больному

Меган Маркл нанесла удар Кейт Миддлтон. В этом уверены пользователи Сети. Вот что сделала, по их мнению, опальная герцогиня.

Сегодня, 4 июня, супруга принца Гарри на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала свежие фотографии их дочери Лилибет. У девочки день рождения. "Наша девочка-мечта. С пятилетием, Лили", - написала Меган.

На снимках именинница запечатлена с распущенными рыжими волосами и босиком, облаченная в светлое летнее платье. При этом лица малышки все равно не видно. Не секрет, что Меган Маркл и принц Гарри стараются лишний раз не показывать наследников, беспокоясь за их приватность. Поэтому до сих пор общественность видела их сына Арчи и дочь Лилибет только сбоку или сзади.

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В Сети судачат, что таким образом Меган Маркл нанесла удар Кейт Миддлтон. Причем, по мнению пользователей, этот удар оказался весьма болезненным. Якобы дети - это единственное, в чем может потягаться с кажущейся идеальной принцессой Кэтрин опальная герцогиня Сассекская.

Дело в том, что Меган, регулярно критикуемая общественностью почти за все подряд, лишь выкладывая контент с детьми от принца Гарри собирает комплименты и приятные комментарии. И свежие фотографии Лилибет стали весомым камнем в огород Кейт, чьи дети почти всегда на виду в силу принадлежности к королевской семье.

А вот вокруг Арчи и Лилибет Меган Маркл мастерски закручивает интригу, считают пользователи Сети. В этом, убеждены они, большое преимущество супруги принца Гарри перед женой принца Уильяма.

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