Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Красная площадь"

Более 400 издательств со всей страны, свыше 800 мероприятий - в Москве сегодня стартовал грандиозный литературный праздник - книжный фестиваль "Красная площадь".

Традиционно он собирает десятки тысяч людей - писателей, поэтов, учёных, музыкантов, конечно, читателей. В программе презентации книжных новинок, встречи с авторами, спектакли ведущих театров страны, концерты. Предусмотрено 16 тематических площадок.

Приветствие гостям и участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул: в Год единства фестиваль - это уникальная возможность познакомиться c богатейшей палитрой изданий на языках народов страны.