Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Красная площадь"

Более 400 издательств со всей страны, свыше 800 мероприятий - в Москве сегодня стартовал грандиозный литературный праздник - книжный фестиваль "Красная площадь".
Традиционно он собирает десятки тысяч людей - писателей, поэтов, учёных, музыкантов, конечно, читателей. В программе презентации книжных новинок, встречи с авторами, спектакли ведущих театров страны, концерты. Предусмотрено 16 тематических площадок.
Приветствие гостям и участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул: в Год единства фестиваль - это уникальная возможность познакомиться c богатейшей палитрой изданий на языках народов страны.
"Фестиваль стал такой настоящей площадкой, смотром сил и достижений российской книгоиздательской отрасли, объединив на одной площадке и крупные, и небольшие издательства, опытных, маститых писателей, и начинающих авторов, и, конечно же, сотни тысяч любителей чтения, благодарных любителей чтения, тех, кто любит и ценит книгу", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки.