В Москве организовали почти 400 пунктов для сдачи ЕГЭ по русскому языку

Свыше 71 тысячи московских одиннадцатиклассников сдавали сегодня ЕГЭ по русскому языку. Это один из обязательных экзаменов для выпускников.

В столице было организовано почти 400 пунктов. Один из них в школе 953 в районе Бибирево. Сдавать экзамен туда приехали почти 300 учеников. Все настроены на хорошие результаты, ведь подготовка шла серьезная.

Экзамен состоит из двух частей. Задания с краткими ответами, а также сочинение-рассуждение. Для выполнения всей работы отведено три с половиной часа. Результаты станут известны не позднее 19 июня.