Собянин рассказал о благоустройстве зоны отдыха у Гольяновского пруда

Олеся Алифиренко это лето проводит в городе - и совсем не жалеет. Курорт теперь прямо возле дома. Открытия зоны отдыха у воды, как и все жители Гольяново, ждала с нетерпением и одна из первых окунулась в бассейн.

"Восторг, впечатления от воды бодрящие. Здесь здорово, классно, освежающе. Такой солнечный день. Очень здорово так провести день. Покупаться, спортом позаниматься и витамин D получить", - рассказала она.

Такую территорию отдыха вблизи Гольяновского пруда организовали по просьбе самих жителей. Три подогреваемых бассейна, зонтики, лежаки - здесь смогут одновременно отдыхать 400 человек.

"В этом году мы благоустроим 15 зон отдыха у воды по новому формату - с максимальным комфортом для жителей и гостей. По сути это будут городские места отдыха в разных районах Москвы. Часть начнет работать в течение двух-трёх недель, но большинство уже открыто, как, например, в Гольянове", - отметил Сергей Собянин.

Работы здесь начали прошлой осенью и завершили в мае. Для пляжа сделали специальный настил из террасной доски.

"В ходе реализации была выравнена территория. которая представляла из себя холмы, было вывезено огромное количество грунта. Основа проекта - свайное поле из металлокаркаса с полимерным покрытием", - объяснил Денис Скиба, исполнительный директор компании-генподрядчика.

Бассейны оборудовали современными системами очистки, в том числе - ультрафиолетом. Рядом построили павильоны с раздевалками, душевыми и санузлами, кафе и медпунктом.

"Проектирование велось с учетом самых современных дизайнерских проектов. Были подобраны проекты в разных странах. в разных городах. Поэтому я считаю, что эта зона отдыха у воды гармонично вписалась в существующий ландшафт", - указал Евгений Адамов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.

Здесь можно не только позагорать и искупаться, но и заняться спортом. На выбор - йога, танцы, зумба. Под руководством опытных тренеров.

Кристина Иванова с детства живёт в районе Гольяново. Теперь и тренировки, и пляж - в пяти минутах от дома.

"Очень довольны, потому что такую красоту, конечно, мы даже не ожидали, что будет так здорово йогой позаниматься и детишек привести покупаться", - говорит она.

А еще для детей - игры и творческие мастер-классы. Полина и Ульяна, вдохновившись атмосферой, рисуют морские пейзажи.

Отдохнуть как на курорте, не выезжая из города, этим летом можно будет в десятках столичных парков.