В Москве стартовал новый археологический сезон

В Москве открылся новый археологический сезон. И наверняка он станет не менее результативным, чем прошлый, тогда обнаружили больше 90 тысяч предметов.

Специалистам о событиях прошлого может рассказать любая мелочь - даже глиняный черепок. Важны и печные изразцы. На них отражены темы, которые волновали наших предков. Ведь часто печь была не просто источником тепла, а целым комиксом со сказочными историями. Причём сами изображения для изразцов иногда заимствовали из-за рубежа.

"Пётр Первый приказал привезти и скопировать книгу "Symbola et Emblemata", то есть "Символы и эмблемы". Вот это всё аллегории. Вот эти домики - не просто домики, люди - не просто люди. На основании этой книги это были назидательные сюжеты", - рассказал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы − главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.