Чем удивит книжный фестиваль "Красная площадь"

Интеллектуально лето! Окунуться в море литературы можно сейчас в самом центре столицы. Сегодня там открылся фестиваль "Красная площадь". Сотни издательств, тысячи авторов, десятки жанров и направлений.

Поговорить о книгах в самом сердце столицы под открытым небом. Этого с нетерпением всегда ждут не только филологи, но и просто любители литературы. Ведь такое случается раз в год – на книжном фестивале "Красная площадь". Под стенами Кремля можно не просто купить книги. Но и обсудить с авторами их новинки.

И самая первая тема на площадке лектория - "интеллигентные романы". И кому, как не Андрею Аствацатурову, профессору Санкт-Петербургского университета, начать этот разговор. Тем более, что как раз к фестивалю вышел из печати его новый роман "Зеркала и паутина".

"Зеркала и паутина" - многослойный роман. Там я использовал несколько, наверное, жанров. Но вообще это роман о выборе, о нравственном выборе, который встает перед героем, и который герой не всегда может сделать. Также это, как сказать, борьба между дьяволом и богом в человеческой душе", - рассказал Андрей Аствацатуров.

В диалог об интеллигентном романе вступила и Ася Володина. Ее произведение "Часть картины" про учительницу русского языка и литературы, которая попадает в разные школьные конфликты.

"Это такая игра слов, потому что интеллигентного романа, в общем-то, как жанра, не существует. Мне кажется, главным образом это работа на нескольких слоях, с несколькими уровнями. Для меня важно, чтобы каждый читатель мог для себя что-то найти. Это такой принцип еще античный, развлекая - поучай, получая - развлекай. Наверное, как преподаватель я вот к этому и стремлюсь", - рассказала Ася Володина.

К лету подоспели и новинки нон-фикшен. Краевед и журналист Олег Фочкин проделал огромную работу, чтобы рассказать о Варшавском шоссе - южных воротах Москвы. Это самая длинная улица столицы, 22 с половиной километра, которая когда-то действительно тянулась до столицы Польши. И это только на первый взгляд кажется, что вокруг шоссе только спальные районы и пруды.

Для маленьких любителей прогулок по городу детские издательства подготовили новинку "Про тайны и загадки старой Москвы". Автор - экскурсовод Наталья Соболева. Она рассказывает мифы и легенды и столице.

Истории про космос всегда на пике популярности. Автор книги "Космос ближе" Эрик Бергер провел десятки часов в беседах с инженерами компании Илона Маска, чтобы рассказать про новую космическую гонку.

"Тайны шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа". Книга, мимо которой сложно пройти просто уже из-за обложки. "Михаил Петровский, это историк-востоковед, директор государственного Эрмитажа, вместе с Ириной Кленской, журналистом, отправляют читателя в увлекательное путешествие по Древнему Востоку", - отметила Ирина Золина, бренд-директор издательства.

Книга не просто отправляет в читателя в прошлое, но дает возможность детально рассмотреть экспонаты Эрмитажа - иранские ковры, китайский фарфор и древние статуэтки.