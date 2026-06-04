Названы пять главных достижений российского здравоохранения

Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил пять главных достижений российского здравоохранения.

Это снижение младенческой и детской смертности, борьба с ожирением, вакцинация и диспансеризация, улучшение инфраструктуры, ориентированность на перинатальную помощь, передает РИА Новости.

"Младенческая смертность, которая прогрессивно снижается. В этом году это уже 3,4 промилле. Это первый такой значимый результат", - сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ.

Ранее правительство утвердило официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Особое внимание уделено питанию, питьевому режиму, физической активности и рекомендациям по управлению стрессом.