МИД России осудил попытки США подстегнуть гонку вооружений

Настойчивые попытки Соединенных Штатов чужими руками подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе достойны осуждения. Это грозит обернуться появлением дополнительных разделительных линий, заявила официальный представитель МИД России. Мария Захарова провела брифинг на полях Петербургского международного экономического форума.

Президент России ранее заявил, что Москва обеспокоена планами размещения американских высокоточных средств средней дальности. Владимир Путин подчеркнул, что Москва будет комплексно реагировать на риски, связанные с возможным развертыванием ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова на брифинге также прокомментировала попытки недружественных стран вбить клин между Москвой и африканскими партнерами. По словам дипломата, Запад считает, что только он имеет право на какие-либо активности на африканском континенте. Они всеми силами стараются помешать проведению саммита Россия-Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Подобные мероприятия недружественные страны воспринимают как вызов, приводит слова Захаровой РИА Новости.