"Если хочешь дожить до пенсии": Киев перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Президенту Беларуси Александру Лукашенко угрожают. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал белорусскому лидеру помолчать, если он хочет дожить до пенсии.

Свой хамский выпад Подоляк назвал "сарказмом". Советник офиса Владимира Зеленского высказался в ответ на реплику Лукашенко о некоей "цели", которая расположена не так далеко от белорусско-украинской границы, передает "Политика Страны".

Реплика президента Беларуси, в свою очередь, стала ответом на угрозы Зеленского нанести "превентивный" удар по Минску. Глава киевского режима утверждал, что со стороны Беларуси, якобы, готовится нападение на Украину в Киевской и Черниговской областях.

Тем временем в Раде Подоляка призвали прекратить "этот чушпанский цирк". С призывом выступил нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Депутат Рады считает, что в итоге за угрозы, высказанные советником ОП, придется отвечать на поле боя простым мобилизованным украинцам.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов