Вот почему вдова избавляется от элитной недвижимости Иосифа Кобзона: живет на одну пенсию

Накануне, 3 июня, в Сети распространилась информация, будто вдова Иосифа Кобзона Нинель продает его квартиру в центре Москвы. Модель Алена Кравец объяснила, почему вдова решилась на такой шаг.

Для начала Алена Кравец уточнила, что Нелли Кобзон по большей части живет в Подмосковье. В Немчиновке у нее есть дом. А городская жизнь ее якобы никогда не привлекала. Да и содержать элитные апартаменты, в которых давно никто не живет, просто нецелесообразно, объяснила модель. Тем более что у вдовы Кобзона, по сведениям из открытых источников, нет иного регулярного дохода, кроме пенсии, сообщает Teleprogramma.org.

Напомним, вдова Иосифа Кобзона избавляется от элитной недвижимости на Новом Арбате. Квартира площадью 600 м² расположена на 16 этаже элитного ЖК. В доме усиленная охрана, КПП и круглосуточная служба безопасности — вход осуществляется строго по пропускной системе. Главная особенность апартаментов — антуражный интерьер. С момента смерти Иосифа Кобзона в квартире ничего не менялось, остались оригинальная мебель и декор.

Вначале Нинель Кобзон планировала из этих апартаментов сделать музей в память о легендарном муже. Но затем передумала и решила избавиться от недвижимости. Сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки. Говорят, Нинель хочет выручить за апартаменты миллиард рублей.

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