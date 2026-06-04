Улицы Москвы атаковали пухососы

Необычных роботов-пухососов выпустили на улицы Москвы. Видео с ними завирусились в социальных сетях. Якобы коммунальщики решили так бороться с накрывшим столицу тополиным пухом.

На машинах, которые медленно передвигаются по дорогам Москвы, так и написано: "Это пухосос". Роботы тщательно пылесосят покрытие. Правда, на проверку оказалось, что видеоролик с пухососами, который распространился в Сети, создан с помощью искусственного интеллекта.

Синоптики ранее прогнозировали потепление в столице. А в конце июня и начале июля будет по-настоящему летняя погода. А столичные власти тем временем решили привлечь роботов на помощь аллергикам, пишет "Мослента".