Таисия Повалий обрадовалась, когда у нее отобрали дом на Украине: "У меня как гири с ног!"

В Киеве у Таисии Повалий было все: место в Верховной раде в бытность президентства Виктора Януковича, звание народной артистки Украины, статус эстрадной примадонны, роскошный дом... Сейчас она все потеряла.

У артистки арестовали имущество. Более того, на днях Таисия Повалий узнала, что Незалежная заочно приговорила ее к 12 годам лишения свободы. А единственный сын отказался от нее после того, как она перебралась жить в Россию. Денис не общается с матерью, лишь раз в год присылает ей короткое поздравление с днем рожденья. Он остался жить на Украине.

"Тянули-тянули они эту историю - то забирают дом, то не забирают. И я все время жила в переживаниях: мой дом или не мой дом, мои вещи или не мои вещи? Все время дергалась, пила таблетки. А тут я собралась в Крым - и сразу пришла новость: дом под Киевом точно забрали, журналистов туда запустили, вещи мои показали по телевизору всем. И что вы думаете? У меня как гири с ног! Я подумала: "Слава богу, хотя бы забрали уже, не тянут больше", - сообщила певица.

Артистка старается не унывать и уверена, что все к лучшему. Таисия Повалий забрала к себе мать, взяла в ипотеку особняк в Подмосковье и до сих пор гасит кредит. Артистка продолжает выходить на сцену, дает интервью.

"Для меня большая радость, что я сейчас в России, что Бог так управил, спас и сохранил меня. Но я никогда не думала, что в 58 лет буду начинать жизнь с нуля, стану "начинающей" артисткой, буду жить на съемной квартире..." - сообщила Повалий "Миру новостей".

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